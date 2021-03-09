Samsun'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle Kavşağı'na sağ şeritten girmek isteyen otomobil ile sol şeritte seyreden otomobilin çarpışması yer alıyor. Yine, Atatürk Bulvarı'nda Kılıçdede Kavşağı'ndan çıkan pikap ile Çarşamba ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilin çarpışması ve dikkatsiz bir otomobil sürücüsünün boş yolda park halindeki bir otomobile çarpması görülüyor. Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu paylaştı.

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