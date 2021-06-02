Son Dakika | Trafik kazalarının üçte birine "araç hızı" yol açıyor - Son Dakika

Son Dakika | Trafik kazalarının üçte birine "araç hızı" yol açıyor

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına sebebiyet veren kusurların yaklaşık yüzde 35'ine araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan sürücüler neden oldu.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına sebebiyet veren kusurların yaklaşık yüzde 35'ine araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan sürücüler neden oldu.

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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2020'de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında, sürücü kusurları yüzde 88,3'lük oranla ilk sırada yer aldı.

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak yüzde 34,9 ile toplam ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan kusurların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Toplam kusurlarda, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak yüzde 11,3, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak yüzde 7,1, arkadan çarpmak yüzde 6,1 ve doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak yüzde 5,7 ile en fazla kazaya neden olan sürücü kusurları olarak sıralandı.

Alkollü araç kullanmanın ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan kusurların yüzde 1,1'ini oluşturduğu belirlendi.

Yaya ve yolcu kusurları

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam kusurların yüzde 7'sinin yaya, yüzde 1,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü.

Toplam kusurlarda, trafik ışık ve işaretlerine uymamak yüzde 2,1, taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak yüzde 1,8, geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme kurallarına uymamak yüzde 1,2 ile "yaya kaynaklı kusurların" başında geldi.

Fren ve direksiyon sorunlarıyla lastik patlaması gibi olumsuzlukların oluşturduğu taşıt kusurları geçen yıl ölümlü-yaralanmalı kazaya neden olan kusurların yüzde 2,7'sini oluşturdu.

Ölümlü-yaralanmalı kazaya yol açan kusurların yüzde 0,5'i de yol sathında gevşek malzeme ve çukurlar gibi olumsuzluklardan kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Trafik kazalarının üçte birine 'araç hızı' yol açıyor - Son Dakika Ekonomi
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