Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Koyulhisar Yemişli köyü mevkiinde meydana geldi. İ. Y. idaresindeki Volkswagen marka 52 ET 652 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, K.Y., A.Y., Z. İ. Y. ve İ. S. yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

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