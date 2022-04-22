Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
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Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı

22.04.2022 15:51

Son dakika habere göre Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı Kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı

Kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhanyaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hilal Göyhan'dan acı haber bugün geldi. 20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, Ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi.

Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı
Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı
Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı
Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı

YORUMLAR
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Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale, Sungurlu, Otomobil, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Trafik kazası geçiren nişanlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika


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