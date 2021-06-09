Son dakika gündem: Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası cadde adeta boks ringine döndü. Kaza sonrası çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki araç çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Caddenin adeta boks ringine dönüştüğü olayda, yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga anı ise, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(Azim Çelik - Burak Can Tokyürek/İHA)