Son dakika... Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada Irak uyruklu M.M.K.'yi dövdükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'den otomobille Antalya'ya giden Irak uyruklu aile, dün Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Irak uyruklu M.M.K., kaza sonrası çıkan kavgada M.F.O., M.B.S. ve S.O. tarafından dövüldü. Yaralanan M.M.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası yakınları tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.M.M.K.'yi döven 3 şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'halkı kin ve nefrete teşvik etmek' suçlarından gözaltına alındı.