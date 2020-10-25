Son dakika... Trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletçi Zeynep Aslan, İzmir'de anıldı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, 14 Ekim'de antrenman sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan için tören düzenlendi.

Karşıyaka Demokrasi Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri alınarak düzenlenen törene, bisikletçiler ile Aslan'ın yakınları katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, Aslan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tugay, ilçeye bir veledrom kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Evladım en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Ona çarpan aramızdan birisi. Herkes trafik kurallarına uysun." dedi.

Bisikletli Yaşam Platformu adına açıklama yapan Mustafa Karakuş, Türkiye genelinde son 2 yılda 258 bisikletçinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini ileri süren Karakuş, "Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü birçok kaza, motorlu araç sürücüsünün, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor." dedi.

Törenin sonunda anne Nurten Aslan, baba Reşat Aslan ile törene katılanlar, Zeynep Aslan'ın bisikletinin üzerine karanfil bıraktı.

Bisikletçiler, trafikteki bisikletlilere dikkati çekmek için, Karşıyaka'dan Konak Meydanı'na pedal çevirdi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim'de, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yaptığı sırada Aycan Y'nin kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.