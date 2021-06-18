Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenlerin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenler Suzan Basın ve Büşra Yıldız'ın isimleri görev yaptıkları okula verilecek.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile Mardin Yolu Caddesi'nde 12 Haziran'da öğretmen arkadaşı Büşra Yıldız ile yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Basın'ın babası Mehmet Emin Basın ve ailesiyle görüşen Yalçın, öğretmenlerin elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatlarını kaybetmesinin acısını yaşadıklarını belirtti.

Kaymakam Yalçın, ailelerin talepleri doğrultusunda öğretmen Suzan Basın ve Büşra Yıldız'ın isimlerini görev yaptıkları okula verilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.