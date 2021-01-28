Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek - Son Dakika

Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek

28.01.2021 12:19

Antalya'da 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, doktor, avukat, psikolog gibi meslek grubundakilerle kurulmasına öncülük ettiği dernekle mağdurlara rehberlik hizmeti sunacak.

Antalya'da 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, doktor, avukat, psikolog gibi meslek grubundakilerle kurulmasına öncülük ettiği dernekle mağdurlara rehberlik hizmeti sunacak.

Kepez ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde, 28 Ocak 2019'da Satılmış Fırat (24) kullandığı motosikletin G.G. idaresindeki otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Fırat'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan ablası Burcu Fırat, kardeşinin hiç göremediği kızı "Asya"yı bağrına basarak acısını hafifletmeye çalışıyor.

Sosyal medyadan kurduğu platformla trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerini bir araya getiren Fırat, bu platformda tanıştığı avukat, doktor ve psikologlarla kardeşinin ölüm yıl dönümünde dernek kurdu.

Fırat'ın başkan yardımcılığını yaptığı dernek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına hukuk rehberliği yapmayı amaçlıyor.

"Kardeşim kendisinden sonrakilerin sesi olacak"

Burcu Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin ölümünde kazaya karışan sürücünün yeteri kadar ceza almadığını öne sürdü.

Bu durumun üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Fırat, Satılmış Fırat'ın hatırasını yaşatmaya çalıştığını, doğum günlerinde anma etkinlikleri düzenlediğini söyledi.

Fırat, başkan yardımcılığını yaptığı derneğin çeşitli meslek gruplarından 124 üyesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşim kendisinden sonrakilerin sesi olacak. Hayatını kaybeden insanların çoğunun yakınları, hiç adliyeye gitmemiş, bir dilekçe yazmamış kişilerden oluşuyor. Dernek Başkanımız avukat Süleyman Atılgan ve dernek üyesi avukatlarla bu kişilere hukuki rehberlik edeceğiz. Sadece trafik kazaları değil, kadın cinayetleri, çocuk istismarlarına da müdahil olacağız. Hukuki desteğin yanı sıra imkanlarımız doğrultusunda maddi ve manevi yardımlarda bulunacağız. Psikolog üyelerimiz ailelerle görüşüp onlara destek verecek."

Hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın 4,5 aylık hamile eşi 19 yaşındaki Cansu Fırat, yaşadığı üzüntüden dolayı 8 aylık hamileyken Asya ismini verdiği bebeğini dünyaya erken getirmiş, yargılanan sürücünün "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve 1 yıl ehliyetine el konulmasına hükmedilmişti.

Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek
Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek
Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek
Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek

Antalya, Fırat, Kepez, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında kaybettiği kardeşinin acısını mağdurlara yardım ederek dindirecek - Son Dakika


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