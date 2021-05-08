Son dakika... Trafik kazasında kolu sakatlanan küçük Asmin'in tedavi masraflarını Çaldıran Belediyesi karşılayacak - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kolu sakatlanan 9 yaşındaki Asmin Dinçer'in tedavi masraflarını Çaldıran Belediyesi karşılayacak.

Kaza sonrası 11 ameliyat geçiren ve eski sağlığına kavuşması için tedavisi devam eden Dinçer için baba Lütfü Dinçer, sosyal medya üzerinden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine aile ziyaret eden Belediye Başkan Ensari, Asmin'in tedavi masraflarını karşılayacağı müjdesini vererek, "Çaldıran Belediyesi olarak Asmin kızımızın tekrardan hayalini kurduğu ve özlemini çektiği voleybol oynaması ve akranlarına eşlik edebilmesi için bu ailemizin tüm tedavi giderlerini karşılayacağız. İnşallah Asmin kızımız hayallerine kavuşacak. Belediye olarak sadece şehrin sorunlarıyla değil vatandaşlarımızın sorunlarıyla da ilgilenmek ve çözüm bulma konusunda elimizden gelini yapma gayretindeyiz." dedi.

Baba Dinçer de "Kızımın arkadaşları oyunlar oynarken, onun boynu hep büküktü. Bize yardımcı olan, sahip çıkan başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.