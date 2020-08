Son dakika... Trafik kazasında metrelerce sürüklenen 11 yaşındaki Mehmet'in durumu iyi - Son Dakika

Trafik kazasında metrelerce sürüklenen 11 yaşındaki Mehmet'in durumu iyi

MANİSA'da kekemelik için gittiği dil kursunun servisine binmek için çıktığı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki Mehmet Çiçek'e otomobil çarptı. Talihsiz çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza anları bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Çiçek'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 9.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden çıkıp, kekemelik için gittiği dil kursunun servisine binmek üzere çıktığı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki Mehmet Çiçek, karşı tarafta servis görevlisinin 'geçme' işareti yapmasına rağmen kendini yola attı. O sırada süratle ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ADG 925 plakalı otomobil, Çiçek'e çarptı. Çarpma sonucu metrelerce sürüklenen talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Çevredekiklerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiçek'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek'e otomobilin çarpması sonucu talihsiz çocuğun metrelerce sürüklendiği görüldü.

'KIRMIZI IŞIK YANIYORDU, BİR ARABA FIRLADI'

Hastane odasında yatan Mehmet Çiçek, olay anını anlatarak, "Ben sağıma soluma baktım. Arabalar yoktu. Kırmızı ışık yanıyordu. Karşıya geçiyordum, aniden bir araba fırladı. Çok hızlı geliyordu, kırmızı ışıkta mı geçti bilmiyorum. Karşıya geçerken geldi bana çarptı. Diğer arabalar kırmızı ışıkta duruyordu" diye konuştu.

'O YOLDA BİR TANE KASİS YOK'

Baba Nuri Çiçek ise, "Ben geldiğimde çocuk yerde yatıyordu. O şekilde hızlı gelmesi, bu yolda bir tane kasis olmamasının sonucu. 30 yıldır bu sokakta oturuyorum ama benim çocuğum kaçıncı kaza oldu bilmiyorum. Mahalleli, bütün esnaf ne karşıya geçebiliyoruz, ne de arabadan çıkabiliyoruz. Benim çocuğumun başına geleni Allah kimsenin başına vermesin. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nden bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Allah'ım oğlumu korumuş ama daha kötü de olabilirdi. Şu an durumu iyi. Karşı taraf hastaneye gelmedi, hiçbir haber yok. O kadar süratli gitmesinin sebebi nedir, gelsinler görüşelim" dedi.

MAHALLELİLER CADDEYE KASİS YAPILMASINI İSTİYOR

Olaya tanık olan esnaf Ercan Bitkan da, "Olay anında büfemde tost yapıyordum. O an araba sesi duyduk. O anda çocuğu gördük. Çocuk gelen aracı görmedi. Araç hızlı geliyordu. Burada hızı kesmek için bir şeyler yapılmalı. Çocuk arabanın çarpmasıyla havada iki üç defa takla attı ve baya yuvarlandı. Bu yol çok tehlikeli, burada her yer sokak. Her sokaktan bir sürü araç çıkıyor. Caddede arabalar çok hızlı geçiyor" şeklinde konuştu.

Caddede oturan Ahmet Memiş, "Işıklardan kalkan arabalar çok hızlı hareket ediyor. Çok konvoy oluyor, çok kalabalık bir cadde. Hiçbir kasis yok. Arabalar çok süratli gidiyor. Bu yolda iki günde bir kaza oluyor. Caddenin bir kısmına üç tane kasis koyulmalı. Işık koyulmaz. Ancak kasisle çözülebilir. Olaya tanık olan trafikteki sürücülerden biri, çarpan otomobilin 100'ün üstünde bir süratle gittiğini söyledi" dedi.