Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor

29.04.2022 20:43

Son dakika haberine göre Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor Çiftin kızlarının cansız bedenine dün ulaşılmıştıERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan annenin...

Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor

Çiftin kızlarının cansız bedenine dün ulaşılmıştı

ERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan annenin cesedine ulaşılırken babayı arama çalışmalarına devam ediliyor. Aynı otomobilde bulunan kızının cesedine ise dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı.

Olur'da meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış, 2 kişi yaralanırken 3 kişi sulara kapılarak Oltu çayında kaybolmuştu.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'uncesedine ulaşıldıktan sonra bugün de anne Sevinç Bulut'un cesedine ulaşıldı. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına devam ediliyor.

Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Ebe Büşra'nın ardından annesinin de cansız bedeni bulundu; babası aranıyor Ebe Büşra'nın ardından annesinin de cansız bedeni bulundu; babası aranıyor Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor

Otomobil, Erzurum, Olur, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
20:46 15 yaşındaki öğrenci, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:56:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Trafik kazasında otomobille Oltu Çayı'na düşerek kaybolan annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement