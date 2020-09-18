Son Dakika: Trafik polisinden örnek davranış - Son Dakika

Kayseri'de bir trafik polisi, Cuma namazı çıkışında engelli bir vatandaşın ayakkabısını giymesine yardımcı oldu ve bağcıklarını bağladı.

Tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazını kılan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Namazını kılan engelli vatandaş ayakkabısını giymekte zorlanınca yardımına polis memuru yetişti. Dizlerinin üstüne çöken polis memuru engelli vatandaşın ayakkabısını giymesine yardımcı oldu ve bağcıklarını bağladı.

Trafik polisinin yardımsever davranışı, olayı gören vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. - KAYSERİ