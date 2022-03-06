Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi - Son Dakika
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Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi

06.03.2022 11:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldiTRABZON Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde gece uygulama noktasında durmayarak kullandığı otomobili ile trafik polisi Yusuf Ceylan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki genç sürücü olay...

Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi

TRABZON Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde gece uygulama noktasında durmayarak kullandığı otomobili ile trafik polisi Yusuf Ceylan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki genç sürücü olay sonrası tutuklanarak gönderildiği Kayseri Cezaevi'nde intihar etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde 20 Kasım 2021 akşamı saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. ve arkadaşı Mert E .'yi aynı mahallede yakalayarak gözaltına almış, polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı. Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu.

Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi
Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi
Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi

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Akçaabat, Otomobil, İntihar, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Trafik polisini otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi - Son Dakika
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