Son Dakika | Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı

10.04.2022 01:22
Son Dakika | Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı

Son dakika haber... İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında "Arabasında bebeği olan kadına trafikte saldırı" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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İstanbul, Maltepe, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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