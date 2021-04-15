Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı

Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi. Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı.

Son Dakika

Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu