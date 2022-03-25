Son dakika: Trafo yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika: Trafo yangını korkuttu

25.03.2022 17:00
Son dakika: Trafo yangını korkuttu

Son dakika haber: Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonrası yanan trafo korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonrası yanan trafo korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalledeki bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonucu alev alev yanan trafoyu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Son dakika: Trafo yangını korkuttu
Son dakika: Trafo yangını korkuttu
Son dakika: Trafo yangını korkuttu

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Şanlıurfa, Patlama, Trafo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Trafo yangını korkuttu - Son Dakika


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