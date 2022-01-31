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Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü - Son Dakika

Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü

31.01.2022 15:50

Tokat'ın Turhal ilçesinde traktördeki yangın, iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde traktördeki yangın, iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü.

Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, Çivril, Ağcaşar, Ulutepe köyleri grup yolunda karla mücadele çalışması yaptıkları sırada yol kenarında park halindeki bir traktörden alevler çıktığını gördü.

Traktörün üzerine kepçeyle kar döken ekipler, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Döndüğünde traktörünü kara gömülü halde gören Yusuf Aslan, durumu öğrenince karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Yangın nedeniyle traktörde hasar oluştu.

Öte yandan traktördeki yangının kar dökülerek söndürülmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü
Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü
Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü

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Yangın, Turhal, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktörde çıkan yangın iş makinesiyle üzerine kar dökülerek söndürüldü - Son Dakika
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