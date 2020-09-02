Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy seyir halindeki traktörden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Kaptan idaresindeki 16 KEV 80 plakalı traktörde bulunan kardeşi Mehmet Kaptan (65), tarladan döndükleri sırada Küçükköy köyü yakınında dengesini kaybedip yola düşerek yaralandı.

Sağlık görevlilerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kaptan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Domaniç İlçe Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA