Kilis'te traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kilis'te traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, Şıhmansur Kavşağı'nda Ramazan Çakmak idaresindeki 63 DV 716 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aslan ile arkasında oturan eşi Sevil ve kızı Zeynep Ela (8) yaralandı.
Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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