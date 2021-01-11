Son dakika: Traktörüne takmaya çalıştığı tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam öldü - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ayvaz Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Yusuf Karayama, 60 DE 592 plakalı traktörünü çalıştırdıktan sonra aracına, toprağı işlemek için tırmık takmak istedi.
Karayama'nın kafası, bu sırada hidrolik pompası ve tırmığın arasında sıkıştı.
Olayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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