KIRKLARELİ - Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı - Son Dakika

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Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için birçok noktada sürücülerin evraklarını inceledi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimlerini sıkılaştıran yaya devriye ekipleri de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların HES kodlarını sorguladı, açık işletmeleri kontrol etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.