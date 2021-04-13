Son dakika gündem: Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla tarlalar, sarıya büründü. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı Lütfü Açar, kanola ekiminin Trakya'da son yıllarda artarak devam ettiğini söyledi.

Edirne'de tarım arazilerine ekili kanolanın çiçek açmasıyla ovalar, sarıya büründü. Görsel güzelliğin oluştuğu tarlaları görenler, fotoğraf çektirdi. Trakya'da çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemde yüksek verimi dolayısıyla buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine rakip oldu.

TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, mevsim itibarıyla kanolaların sararmaya başladığını belirterek, "Kanola bölgemizde son yıllarda yağ ihtiyacını karşılamak adına ekilişi artarak devam eden ürün. Kanola, kıraç arazileri çok iyi değerlendiren yağlık ürün olduğu için biz de tavsiyede bulunuyoruz. Ekilmesi konusunda teknik bilgileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Kanola, bölgemizde eylül ve ekim aylarında ekilip, çimlenmenin ardından güçlü şekilde kış şartlarına girdikten sonra şubat- mart aylarından itibaren gelişerek bugünlerde de doğada güzel sarı renk oluşturup, önümüzdeki günlerde kozalarını oluşturarak ardından hasat dönemine girecek" dedi.

Kanolanın yağ açığını karşılamada ve kıraç toprakların değerlendirilmesi konusunda verimli bitki olduğunu kaydeden Lütfü Açar, "Ekimiyle yapılan doğru gübreleme bakım ve mücadele sonucunda bütün bu şartlar oluştuğu zaman dekara verimler 250-300 hatta 400 kiloya kadar ulaşabilir. Bu anlamda kanola son yıllarda ekilişi artarak devam eden bir bitki. Kanola, kıraç şartlarda hububat ve yağlık ayçiçeğinden sonra 3'üncü sırada yerini almıştır" diye konuştu.