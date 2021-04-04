Son dakika! Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde, izni bulunanlar dışında kimse bulunmuyor.

Kırklareli'nde kısıtlama ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanan çifte vatandaşlar ve izinli olan vatandaşlar dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Bazı vatandaşlar ise zaruri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dışarıya çıkıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zaman zaman belirli bölgelerde denetim yapıyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.