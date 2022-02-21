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Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika

Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti

21.02.2022 14:11
Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti

Son dakika haberler... Trakya'da vaka sayıları önceki haftanın verilerine göre düşüş gösterdi.

Trakya'da vaka sayıları önceki haftanın verilerine göre düşüş gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 - 11 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 724,69'luk vaka sayısı 677,72'a düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1489,20'den 1229,38'e düştü.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1121,58'den 805,19'a geriledi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat
Edirne329,11428,44527,51468,41502,50537,57724,69677,72
Kırklareli468,85590,21843,43910,88889,321214,421489,201229,38
Tekirdağ333,00387,12547,61707,54814,011020,011121,58805,19

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Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti Trakya için sağanak uyarısı Trakya için sağanak uyarısı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Trakya'da uzun süredir yükselişte olan vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika


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