Son dakika... Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu - Son Dakika

Son dakika... Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

05.01.2021 11:47
Son dakika... Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2000 yılında Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme bölümünden mezun olan Djeraki'nin, Çad'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladığı bildirildi.

Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve genel başkanı olarak görevini sürdüren Djeraki'nin, 2016 yılında yapılan seçimlerde de partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini iyi yerlerde ve görevlerde görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Tabakoğlu, eski öğrencileri Djeraki'ye ülke siyasetinde merkezi bir rol oynamak için aday olduğu seçimlerde başarı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Tabakoğlu daha önce de Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 1988 yılı mezunlarından KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'i tebrik etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu - Son Dakika


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