Son dakika... Trakya Üniversitesi spor toplulukları 18 madalya ve 2 kupa kazandı - Son Dakika
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Son dakika... Trakya Üniversitesi spor toplulukları 18 madalya ve 2 kupa kazandı

07.07.2022 15:45
Son dakika... Trakya Üniversitesi spor toplulukları 18 madalya ve 2 kupa kazandı

Son dakika gündem haberi: Trakya Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bünyesinde faaliyet gösteren spor toplulukları, Üniversiteler Spor Ligi müsabakalarını başarıyla tamamladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bünyesinde faaliyet gösteren spor toplulukları, Üniversiteler Spor Ligi müsabakalarını başarıyla tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13 branşta 126 sporcuya lisans çıkaran Trakya Üniversitesi, takım müsabakalarında Ragbi Takımı ile Türkiye Şampiyonluğu, Korfbol Takımı ile de ÜNİLİG grup birinciliği elde etti. Bireysel mücadelelerde de toplamda 18 madalya kazanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve bireysel gelişimlerini de önemsediklerini belirtti.

Üniversite olarak şampiyon sporcular yetiştirmeye ve şampiyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini aktaran Tabakoğlu, "Başta güreş olmak üzere birçok madalyalı ve şampiyon sporcumuz akademik eğitimleri için Trakya Üniversitesini tercih ediyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin de sportif faaliyetlerde bulunmasını, üniversite sporları içerisinde Üniversitemizi temsil etmelerini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ise öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Trakya Üniversitesi spor toplulukları 18 madalya ve 2 kupa kazandı - Son Dakika

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