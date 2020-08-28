Son Dakika: TRAMVAYLA OTOBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika gelişmesine göre OZAN URAL / Beyoğlu Fındıklı'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, o sırada dönüş yapan halk otobüsüne çarptı.
OZAN URAL/ Beyoğlu Fındıklı'da Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay, o sırada dönüş yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan iki kişi yaralanırken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. Kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, o sırada Fındıklı Kavşağında dönüş yapan Süleyman Obalı'nın kullandığı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs refüje savrulurken tramvay da hattan çıktı. Kazada otobüste bulunan Eyüp Sabri Sincan(22) ile babası Yusuf Sincan(49) yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırdı.Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak durduruldu. Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde çift taraflı trafik oluştu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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