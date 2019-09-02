Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı
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Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

8 saat önce

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır.

Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı, System.String[]

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından bu açıklamaları yaptı...

İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:09 
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