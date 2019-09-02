Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı
8 saat önce
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından bu açıklamaları yaptı...
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:09
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