Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."



Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe'den transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Marsilya'dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo'ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz."