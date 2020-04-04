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Son dakika transfer gelişmesi: Beşiktaş'ta Andre Schürrle bombası!
6 saat önce
Geçen dönemde de kulübün Schürrle'nin, menajer aracılığıyla Kara Kartal'a teklif edildiği öğrenildi.
Geçen dönemde de kulübün Schürrle'nin, menajer aracılığıyla Kara Kartal'a teklif edildiği öğrenildi.
Rusya ekibi Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusunun, bu kulüple yola devam etmeyeceği ve bundan dolayı Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.
Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bulunan Alman futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve forvet hatlarında forma giyebiliyor.
Yıldız isim, daha önce; Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg formalarıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:39
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