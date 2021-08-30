Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu

81 ilden kutlama görüntüleri geliyor ama burası bir başka! Dakikalarca alkışladılar

Haldeki skandal görüntülerin faturası ona kesildi, o da klişe sözlerle kendini savundu

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira taraftarın göz bebeği konumunda. Portekizli teknik adamın kısıtlı kadroyla büyük işler başardığını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar, eksik mevkilere hala transfer yapılmamasına tepki gösterdi.

TARAFTAR, TRANSFERLER YETİŞMEDİĞİ İÇİN TEPKİLİ

Sosyal medyada "Ali Koç istifa" etiketiyle paylaşım yapan bir grup taraftar, Ali Koç'a yönelik güvensizliklerini belirten ifadeler kullandı. Vitor Pereira'nın olası bir başarısızlığında suçu hoca da değil transferleri yetiştiremeyen yönetimde arayacaklarını ifade eden sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Ali Koç'a transfer çağrısında bulundu.