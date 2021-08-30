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Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu

30.08.2021 13:51

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala takıma takviyelerin yapılmaması taraftarın tepkisini çekti. Vitor Pereira'nın elindeki eksik kadroyla harikalar yarattığını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar hocanın istediği transferlerin hala yapılmadığını söyleyerek Ali Koç'u istifaya çağırdı. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken "Ali Koç istifa" etiketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira taraftarın göz bebeği konumunda. Portekizli teknik adamın kısıtlı kadroyla büyük işler başardığını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar, eksik mevkilere hala transfer yapılmamasına tepki gösterdi.

TARAFTAR, TRANSFERLER YETİŞMEDİĞİ İÇİN TEPKİLİ

Sosyal medyada "Ali Koç istifa" etiketiyle paylaşım yapan bir grup taraftar, Ali Koç'a yönelik güvensizliklerini belirten ifadeler kullandı. Vitor Pereira'nın olası bir başarısızlığında suçu hoca da değil transferleri yetiştiremeyen yönetimde arayacaklarını ifade eden sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Ali Koç'a transfer çağrısında bulundu.

Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu - Son Dakika
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