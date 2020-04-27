Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a rekortmen kaleci! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a rekortmen kaleci! - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a rekortmen kaleci!

6 saat önce

Önümüzdeki sezon Loris Karius ile yola devam etmeyecek olan Siyah-Beyazlılar kalesini emin ellere teslim etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a rekortmen kaleci!, System.String[]

Önümüzdeki sezon Loris Karius ile yola devam etmeyecek olan Siyah-Beyazlılar kalesini emin ellere teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik heyet ve oyuncu izleme (scout) ekibi, aradığı ismi TFF 2. Lig'de buldu. Kara Kartal, Beyaz Grup'ta en yakın rakibine 10 puan fark atarak lider olan ve 1. Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ı gözüne kestirdi. Beşiktaş, bu sezon çıktığı 28 maçta sadece 11 gole engel olamayan ve Türkiye'de profesyonel liglerde en az gol yiyen kaleci olan Nurullah için Karadeniz ekibi ile görüşmelere başlamıştı.

Yeniden masaya oturacaklar

Kara Kartal'ın ilk teklifi reddedilirken, Kırmızı- Beyazlılar, 22 yaşındaki eldiven için 6 milyon Euro istemişti. Bunun üzerine Beşiktaş geri adım atarken, yeni bir teklif hazırlandı. Siyah-Beyazlılar, Nurullah için biri kiralık olmak üzere iki oyuncu, uygun bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerecek. Tarafların en kısa zamanda yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor. (Fanatik)

Loris Karius, Kara Kartal, Samsunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:58 

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