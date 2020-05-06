Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Belhanda kararı!

Yeni sezon hem yerli ağırlıklı hem de maliyeti daha düşük bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan ve lige verilen arada bunun çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler Belhanda'da... Yıllık 5 milyon Euro'ya yaklaşan maliyeti kadar performans olarak da teknik heyeti tatmin edemeyen yıldız oyuncu, Aslan'ın yeni planlaması için önemli. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'yı satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Yönetimin, şu ana kadar çalışılan menajerler kadar özellikle Güney ülkelerine futbolcu alışverişi yapan temsilcilerle görüşerek, "Belhanda'yı satmak istiyoruz. Bize teklif getirin" mesajını ilettikleri ifade edildi.



Tek çare Güney!



Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki transfer piyasasının etkilenmesinin yüksek ihtimal olması nedeniyle Galatasaray Yönetimi, Belhanda konusunda elini çabuk tutmayı hedefliyor. Mevcut koşullarda Avrupa'dan talibinin olmadığı öğrenilen Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasından alıcı çıkması bekleniyor. (Fanatik)







