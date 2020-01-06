Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes yolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes yolcu - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes yolcu

6 saat önce

Badou Ndiaye transferi ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes yolcu, System.String[]

Badou Ndiaye transferi ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ancak Fırtına'nın önünde bir engel var. 14 yabancı futbolcu kontenjanını dolduran Karadeniz ekibi, yeni transferlerin önünü açmak için birkaç yabancı oyuncusuyla vedalaşmak zorunda.


Bu doğrultudaki ilk ismin geçen sezon aşil tendonu kopan ve yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi olduğu öğrenildi. Henüz istenen seviyeye ulaşamayan Nijeryalı futbolcunun, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.


Stoper hattını da güçlendirmeyi amaçlayan Bordo- Mavililer'de gönderilmesi planlanan bir diğer isim ise İvanildo Fernandes. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun da kiralık sözleşmesi iptal edilebilir.


Geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Avdijaj'ın da kiralanması söz konusu. (Fanatik)


Badou Ndiaye, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:01 
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