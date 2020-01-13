Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi ara transfer döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi ara transfer döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Balıkesirspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Doğa İşeri, imzanın ardından takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan başarılı sol bek, kariyerinde Kepez Belediye, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Balıkesirspor forması giydi. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asist katkısı verdi.


Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyuyarak yaptığı açıklamada Doğa İşeri'ye siyah beyazlı forma altında başarıları diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Balıkesirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 
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