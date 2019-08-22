Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mounie için pazarlıkları sürdürüyor
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mounie için pazarlıkları sürdürüyor

1 saat önce

Kartal forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı Huddersfield'li Mounie için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mounie için pazarlıkları sürdürüyor, System.String[]

Kartal forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı Huddersfield'li Mounie için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Beninli futbolcunun Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken tek sorunun oyuncunun satın alma opsiyonu olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.


YENi BİR GÖRÜŞME DAHA


İngiliz kulübünün bu oyuncunun satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro olarak belirlediği ancak Beşiktaş'ın bu rakamı 5 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı öğrenildi. 2 kulüp arasında bugün de bir görüşme yapılacağı ortaya çıktı.


Huddersfield'in Mounie için avantajlı bir pozisyonda masadan ayrılmak istediği ortaya çıkarken bu futbolcu için Beşiktaş dışında birkaç kulübün daha devrede olduğu iddialar arasında. Transferde her an yeni gelişmeler yaşanabilir.

Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:57 
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