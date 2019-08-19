Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan flaş hamle! Orkan Çınar + 1,5 milyon euro karşılığında.
15 dakika önce
Beşiktaş, Sivasspor'un yıldızı Emre Kılınç için yeniden görüşme kararı aldı.
Beşiktaş, Sivasspor'un yıldızı Emre Kılınç için yeniden görüşme kararı aldı. Başkan Fikret Orman, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile önceki gün yaptığı görüşmede 24 yaşındaki oyuncu için yaptığı tekliften olumsuz cevap almıştı. Sivasspor'un önerilen rakamdan memnun olmaması üzerine bu transferde anlaşma sağlanamamıştı.
1.5 MİLYON EURO+ORKAN BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman Sivasspor yenilgisi sonrası yapılan değerlendirmede Emre için yeni bir teklif sunma kararı aldı. Bu oyuncu için Sivasspor'a 1.5 milyon Euro ile birlikte Orkan Çınar'ın bonservisiyle verilmesinin teklif edileceği ve verilecek cevaba göre bu oyuncu için bir B Planı'nın da bulunduğu gelen bilgiler arasında.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:14
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