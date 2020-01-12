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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe Mehmet Can Kocabaş'ı istiyor
19 dakika önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta maddi imkansızlıklar ve transfer yasağıyla eksi 3 puanla dibe demir atan Manisaspor'da genç orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takibe aldığı öğrenildi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta maddi imkansızlıklar ve transfer yasağıyla eksi 3 puanla dibe demir atan Manisaspor'da genç orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takibe aldığı öğrenildi. Manisaspor'la alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 18 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Mehmet Can'ı kadroya dahil edebilmek için yarışa girdiği bildirildi.
Manisaspor altyapısından yetişip geçen sezon siyah-beyazlılarda profesyonelliğe adım atan genç orta saha bu sezonun ilk yarısında 14 lig maçına çıkıp 1 gol attı. Mehmet Can'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Altınordu ve Altay'ın da istediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:36
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