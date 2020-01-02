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Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı
6 saat önce
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20
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