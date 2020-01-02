Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı

6 saat önce

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı, System.String[]

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.


Spartak Trnava, Slovakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir
2019'un "Muhteşem çocuğu" Ömer Faruk Beyaz Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor?

Son Dakika Haberleri
20:16 Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Son Dakika Spor
20:14 Ibrox faciası, 49 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor
20:14 Olympiakos - Fenerbahçe Beko | Euroleague maç notları - Son Dakika Spor
20:14 David Stern’ün altı harikası - Son Dakika Spor
20:10 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika Spor
20:09 Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı - Son Dakika Spor
18:56 Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]