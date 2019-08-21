Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te
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Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te

51 dakika önce

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle: "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te, System.String[]

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:


"Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde bir çok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek."

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Erdem Özgenç, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:56 
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