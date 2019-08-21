Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde bir çok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek."

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