Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sol beke yeni aday Sevillalı Arana

Uzun süredir peşinde olduğu Alexandar Kolarov'u Roma'nın bırakmaması sonrası transferden kesin olarak vazgeçen Fenerbahçe'de rota İspanya'ya döndü... Sarı-Lacivertliler, Sevilla formasını giyen Guilherme Arana'yı gündemine aldı.



11 MİLYON EURO ÖDENDİ



Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Sevilla'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Bu sezon Reguilon'un transferi sonrası gözden düşen Arana'yı kiralamak için girişimlerin başladığı öğrenildi.