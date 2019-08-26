Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'a teklif var!
Son Dakika Spor Haber

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'a teklif var!

1 saat önce

Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'a teklif var!, System.String[]

Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Aksi halde sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyemeyecek.


Haftalardır Diagne'ye kulüp arayan Cim-Bom'da sürpriz bir isme teklif geldi. Babel'i sarı-kırmızılı takıma getiren menajer Winny Haatrecht, bir başka oyuncusu Bradley Kuwas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdü. Kuwas'ın Al-Nasr'a transferini gerçekleştiren Haatrecht, bir diğer oyuncusu Donk için de teklif aldı.


Donk'u satmayı öncelik olarak görmeyen G. Saray, transfer döneminin sonuna kadar bekleyecek. FFP'deki açık çözülmezse Hollandalı oyuncuyu 2 milyon Euro'nun üzeri bir bedelle Dubai'ye satışı gerçekleşecek, Luyindama'nın ismi UEFA'ya bildirilecek.

Galatasaray, Emre Mor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'a 2 haftada 2 kırmızı kart!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması! Statta Diagne gerginliği! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'a teklif var!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]