Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Gazişehir Gaziantep Furkan Soyalp'i kiraladı
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Son dakika transfer haberleri: Gazişehir Gaziantep Furkan Soyalp'i kiraladı

8 saat önce

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Özalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Son dakika transfer haberleri: Gazişehir Gaziantep Furkan Soyalp'i kiraladı, System.String[]

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Özalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Özalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Özalp'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Gaziantep, Futbol, Özalp, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:24 
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