Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. (Fanatik)



