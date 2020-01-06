Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

6 saat önce

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda, System.String[]

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.


İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. (Fanatik)


Galatasaray, Fenerbahçe, İspanya, Rennes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:51 
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