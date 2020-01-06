Son Dakika › Spor › Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda - Son Dakika Spor
Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda
6 saat önce
Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:51
Son Dakika Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi Olcay Şahan: Kaiserslautern'den ayrılırken Galatasaray beni transfer etmek istedi Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi