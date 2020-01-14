Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

6 saat önce

Transferde dün Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, 25 yaşındaki Çek stoper Tomas Brecka ile de kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti, System.String[]

Transferde dün Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, 25 yaşındaki Çek stoper Tomas Brecka ile de kadrosunu güçlendirdi.


Brecka sezonun ilk yarısında Jablonec formasıyla 22 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.


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İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50 
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