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Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
6 saat önce
Transferde dün Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, 25 yaşındaki Çek stoper Tomas Brecka ile de kadrosunu güçlendirdi.
Transferde dün Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, 25 yaşındaki Çek stoper Tomas Brecka ile de kadrosunu güçlendirdi.
Brecka sezonun ilk yarısında Jablonec formasıyla 22 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50
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