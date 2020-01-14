Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Transferde dün Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, 25 yaşındaki Çek stoper Tomas Brecka ile de kadrosunu güçlendirdi.



Brecka sezonun ilk yarısında Jablonec formasıyla 22 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.



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