Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Kayserispor Adryan Tavares'e imzayı attırdı
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Son dakika transfer haberleri: Kayserispor Adryan Tavares'e imzayı attırdı

39 dakika önce

Sarı kırmızılı kulüp, İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Kayserispor Adryan Tavares'e imzayı attırdı, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüp, İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.


Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Sion formasıyla 21 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

İsviçre, Fc Sion, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:27 
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