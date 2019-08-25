Son dakika transfer haberleri: Kayserispor Adryan Tavares'e imzayı attırdı
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Sarı kırmızılı kulüp, İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulüp, İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Sion formasıyla 21 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:27
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