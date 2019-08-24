Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da
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Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da

56 dakika önce

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da, System.String[]

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'in, Porto formasıyla Benfica'ya attığı müthiş golü hatırlıyoruz...

Fenerbahçe, Karadeniz, İstanbul, Benfica, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:32 
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