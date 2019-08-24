Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'in, Porto formasıyla Benfica'ya attığı müthiş golü hatırlıyoruz...