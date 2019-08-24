Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da

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56 dakika önce
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:32
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