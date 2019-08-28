Son dakika transfer haberleri: Orta sahaya Berkay Özcan
1 saat önce
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray
'a önerildiği ifade edildi.
Teknik direktör Fatih Terim
'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan
ismi gündeme geldi.
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:49
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