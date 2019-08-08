Son Dakika Haberleri: Son dakika transfer | Romelu Lukaku Inter'de!
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Son dakika transfer | Romelu Lukaku Inter'de!

37 dakika önce

Inter, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Lukaku ile 5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika transfer | Romelu Lukaku Inter'de!, System.String[]
Inter, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Lukaku ile 5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda Inter forması giymiş olan Lukaku, kulübün sloganı olan "Inter. Herkes için değil. Bu nedenle buradayım." ifadeleriyle kendi transferini duyurdu.

Bir diğer Serie A ekibi Juventus'un da kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği yıldız oyuncu, dün Milano'ya gelerek bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Lukaku'ya gün boyu çok sayıda Inter taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Inter'in Lukaku için İngiliz ekibi Manchester United'a 65 milyon avro ve 13 milyon civarında ek ücret önerdiği ve transferin bu şekilde tamamlandığı ifade edildi. Lukaku'nun yıllığı 8,5 milyon avro ücret alacağı kaydedildi.

Romelu Lukaku'nun Inter tarihinin en pahalı transferlerinden biri olduğu belirtildi.
Romelu Lukaku, Juventus, Twitter, Milano, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:46 
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